Doppio passaporto italo-austriaco per i sudtirolesi: Vienna alla carica

L'Austria torna in battuta con la questione delper iai residenti di lingua tedesca della, in Alto Adige, sarà quindi riconosciuto un passaporto italiano ed uno austriaco.Lo ha deciso ieri sera il Parlamento austriaco, approvando un emendamento sostenuto dai popolari dell'OVP e dal partito di ultradestra FPO. L'emendamento è stato sostenuto anche dalla Suedtiroler Freiheit e dagli ex consiglieri Svp, mentre è stato bocciato dai socialdemocratici e dagli altri partiti parlamentari.L'emendamento autorizza il ministro degli Interni Wolfgang Peschorn ad avviare colloqui con Roma e Bolzano, prima della stesura delvero e proprio.