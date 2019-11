Estremisti di destra, i tre veneti: la mamma cittadellese, una coppia di Vicenza e un veronese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sonofra gliche questa mattina, 28 novembre, si sono visti piombare in casa gli uomini della Digos per una perquisizione. Volevano costituire un movimento d'ispirazione apertamente filonazista, xenofoba ed antisemita denominato «Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori». È quanto emerso dalle indagini della Digos di Enna e del Servizio Antiterrorismo Interno che hanno portato oggi a 19 perquisizioni in tutta Italia nei confronti di altrettanti estremisti di destra. Sempre secondo le indagini, alcuni degli accusati avevano anche fatto riferimento ad una disponibilità di armi ed esplosivi e avevano condotto attività di reclutamento attraverso i propri account social.Un veronese, una coppia vicentina e una mamma del Cittadellese. Quest'ultima, in particolare, era un punto di riferimento nazionale per i componenti del gruppo, attiva anche nel reclutamento di nuovi adepti in Veneto. La donna, madre di un bambino piccolo, è stata denunciata per terrorismo e apologia del Fascismo. Era lei ai vertici del gruppo. Si tratta di una 50enne impiegata e incensurata, che faceva parte del direttivo nazionale dell'autonominato "Partito Nazionalsocialista Italiano dei lavoratori".e aveva il compito di reclutamento e diffusione di ideologie xenofobe. In casa sua gli investigatori hanno trovato materiale per la propaganda, striscioni con svastiche e altri loghi antisemiti, bandiere naziste. La donna aveva partecipato a manifestazioni di Forza Nuova anche in Veneto.L'operazione ha portato anche a una perquisizione a carico di una coppia vicentina, scattata all'alba di oggi e proseguita per buona parte della mattinata. Da alcune indiscrezioni è emerso che dall'abitazione sono stati prelevate agende, documenti e supporti informatici che ora saranno vagliati dagli inquirenti.