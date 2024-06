Parlamento europeo, dove possono votare i cittadini romeni residenti in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Le elezioni per il Parlamento europeo in Romania si svolgeranno il 9 giugno. Il ministero degli Affari Esteri della Romania, attraverso le sue rappresentanze diplomatiche e consolari, predisporrà per l’occasione 915 seggi elettorali, di cui 150 in Italia, nei quali i cittadini romeni residenti all’estero potranno esprimere il proprio voto. Nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, dove risiedono oltre 150.000 cittadini romeni, il Consolato generale di Romania a Trieste, in collaborazione con il Consolato generale onorario a Treviso, organizzerà 21 seggi elettorali, distribuiti su tutto il territorio. Per poter votare gli elettori dovranno presentarsi ai seggi, aperti dalle ore 07 alle 22, muniti di un documento d'identità romeno valido. L’elenco dei seggi è consultabile al seguente link: https://trieste.mae.ro/node/2281