Brividi nei parchi avventura del Nordest /I più spettacolari dove andare

di Giannandrea Mencini

I parchi avventura sono sempre più diffusi nel nostro territorio, soprattutto in montagna. Si tratta di percorsi a differenti quote da terra, di diverse difficoltà e per tutte le età, realizzati su alberi da alto fusto dove sono collocate delle piattaforme aeree, diverse passerelle, funi, ponti tibetani, liane, carrucole, passaggi sospesi che permettono di intraprendere emozionanti itinerari ovviamente in totale sicurezza. Un'attività che sta spopolando, specie fra le famiglie, trattandosi di...