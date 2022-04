Riaprono i parchi di divertimento con tante novità e attrazioni per tutta la famiglia: offrono in sicurezza e con una maggiore attenzione all’ambiente più spettacoli, nuovi personaggi animati e più giochi per grandi e piccoli. Con le nuove regole in vigore dal primo aprile non è più necessario esibire il green pass ma alcuni richiederanno quello base, cioè valido per vaccinati, guariti o con il tampone, per gli ospiti dai 12 anni in su che vogliono assistere a spettacoli o a eventi al chiuso.

Nel Veronese

Gardaland (gardaland.it), a Castelnuovo di Garda, apre la stagione con nuove attrazioni; la più attesa è per sabato prossimo 9 aprile Jumanji-The Adventure, il primo gioco a tema basato sulla serie cinematografica Jumanji. Si tratta di una corsa avventurosa dove gli ospiti nel minor tempo possibile dovranno riportare al tempio la sacra gemma per salvare il regno di Jumanji da una maledizione. Un’altra novità è il cinema 4D dove si proietta «Aquaman: The 4D Experience» con le avventure del super eroe nel regno di Atlantide.

Lombardia

Tanti sono gli show anche per i più piccoli. È aperto solo nei weekend il parco Leolandia (leolandia.it), alle porte di Milano, ma dal 26 maggio si potrà entrare tutti i giorni. Numerose le sorprese per i piccoli visitatori, a partire dal ricco calendario di spettacoli dal vivo tra cui l’inedito show di Masha e Orso alle prese con una nuova avventura. Torna la Fattoria degli animali dove un esperto racconta ai bambini come rispettare pony, caprette e asinelli.

Nuove attrazioni e spettacoli dal 9 aprile a Rainbow MagicLand (magicland.it) di Valmontone. Tra le novità c’è dal 16 aprile Wild Rodeo, una giostra che garantisce ai più coraggiosi un divertimento adrenalinico in stile Far West. Il parco offre anche una nuova area dove i più piccoli vi trovano un baby ranch con un carro come quello dei pionieri e cavalli a dondolo. A Torvaianica, alle porte di Roma, apre anche Zoomarine (zoomarine.it), il più grande parco marino d’Italia, dove sono previsti spettacoli e attrazioni a tema; il più atteso è il Regno di Camelot e il Castello di Re Artù per un tuffo nel Medioevo. Inoltre, ci si potrà divertire tra sette scivoli, due ponti tibetani, una piccola rampa climbing e la magica locanda di Merlino dove verranno riprodotte le atmosfere della corte dei cavalieri della Tavola Rotonda.

Non mancheranno di certo le sessioni di dimostrazioni educative con delfini, pappagalli, lemuri, pinguini, testuggini giganti, fenicotteri. Infine, la stagione 2022 mette in primo piano la solidarietà e l’integrazione sociale. Dal primo aprile, infatti, Zoomarine è il primo parco divertimenti in Italia interamente accessibile alle persone sorde: tutte le attività sono tradotte e comunicate anche nella lingua dei segni.



A Roma riprende vita il Cinecittà World, il parco del cinema e della TV che ha riaperto le sue porte già a marzo. Per il 2022 l’offerta prevede 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici, 6 spettacoli live al giorno e un cartellone di oltre 100 eventi.

A giugno, inoltre, sarà inaugurato il nuovo Lazy River, il fiume lento Paradis, dove lasciarsi cullare dalla corrente immersi nella natura a bordo di comodi materassini. Ma non è finita qui. Il parco si impreziosisce anche con alcuni capolavori del cinema: Il Giardino degli Dei, una una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. Un viaggio nella storia tra statue realizzate per film come Il Gladiatore, 007 No time to die, Angeli e Demoni, Cleopatra. Altra novità dell’anno, Saltopazzo, il trampolino per lanciarsi in caduta libera da ben 7 metri di altezza.

Infine, durante l’estate Cinecittà World sarà la protagonista delle notti e dei party romani con le più famose serate dance della Capitale: il martedì ci sarà Aperò Estate, il sabato il Tecnho Farm & Undermoon e la domenica tanti incredibili Pool Party.

Dal 9 aprile aprirà anche Roma World (romaworld.com), dove si potrà tornare al tempo dei gladiatori. A due passi dalla Capitale si potrà anche entrare nel Villaggio dei Legionari e assistere a spettacoli di falconeria e imparare a maneggiare una spada o a tirare con l’arco.



Attrazioni di Gardaland

RAVENNA- Quest’anno Mirabilandia compie 30 anni. Il parco tematico più esteso d’Italia riaprirà le sue porte oggi, 2 aprile, mentre per Pasqua accoglierà ininterrottamente i visitatori da giovedì 14 a martedì 19 aprile. Per festeggiare questa ricorrenza, ci saranno eventi esclusivi con aperture straordinarie fino a tarda sera, mentre nuovi personaggi animeranno le vie del parco di Ravenna. 46 le attrazioni per tutte le età, da Dinoland, la più grande area tematica d’Italia dedicata al mondo dei dinosauri, Bimbopoli e l’affascinante Far West Valley, alle attrazioni adrenaliniche, come iSpeed, Katun e Divertical. Poi ci sono Eurowheel – che con i suoi 90 metri, e le attrazioni rombanti nei 35.000 metri quadrati di Ducati World, con il rollercoaster targato MotorValley. Per chi non rinuncia al caldo e alla tintarella, da giugno riaprirà anche Mirabeach, la laguna con piscine, giochi, acquascivoli e spiaggia di sabbia corallina.Al via anche la stagione dei parchi acquatici della Romagna: all’acquario di Cattolica (acquariodicattolica.it), il secondo più grande d’Italia dopo quello di Genova, esperti biologi marini raccontano curiosità degli squali toro più grandi d’Europa e dei pinguini di Humboldt mentre al Parco Oltremare (oltremare.org) di Riccione si scopre come salvaguardare il pianeta e difenderlo da plastica e rifiuti e si assiste a una mostra di opere d’arte realizzate con materiali di scarto. È già aperto Italia in Miniatura (italiainminiatura.com) di Rimini, parco rinnovato con attrazioni nuove e oltre 300 miniature di monumenti, palazzi, siti storici e 5mila alberi veri. È un luogo dove si viaggia per tutto il Paese in un solo giorno.