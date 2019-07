Paragone Antigone-Rackete: Fedriga diserta la manifestazione: è bufera

TRIESTE - Il direttore artistico di un festival di musica e arti visive mette in relazione Antigone e Carola Rackete e il Governatore Fvg Massimiliano Fedriga diserta la manifestazione, sostenendo che «non si deve fare politica con i fondi pubblici».



La vicenda comincia stamani quando in un articolo sul Mittelfest di Cividale (Udine), pubblicato da una testata locale Haris Pasovic fa il paragone tra l'eroina tragica con la capitana della Sea Watch. All'inaugurazione è stata spiegata la ragione dell'assenza del Governatore.



REAZIONI «Imbarazzante per la storia della nostra regione, inaccettabile sotto ogni punto di vista la polemica tutta di parte fatta da Fedriga contro la libertà di espressione di artisti, contro un festival che ha fatto proprio dell'incontro fra culture e opinioni il suo tratto distintivo» afferma il segretario del Pd Fvg, Cristiano Shaurli. «Questo è un atto gravissimo, un'intromissione della politica che chiede all'arte di allinearsi, fatta oltretutto con modalità plateali che rivelano una precisa volontà di colpire e dare un esempio. È anche un tradimento nei confronti dello spirito del Mittelfest, che nasce per mettere assieme le diversità e che in questo modo ha assegnato un ruolo preciso al Friuli Venezia Giulia, esso stesso luogo di diversità».

