Il Gazzettino di oggi

grazie per aver scelto il Gazzettino. Oggi cerchiamo di decifrare e farvi capire le prime mosse del presidente del Consiglio incaricato e dei partiti in vista della formazione del nuovo governo. Ma raccontiamo anche un Draghi meno noto, quello "veneto". L'ex presidente della Bce ha infatti forti legami con Padova e Venezia: padovani sono i due suoi fraterni amici Gino e Gian Paolo, a Stra ha una dimora storica, frequenta Dolo e Chioggia e ha il dentista a Padova. Un lato inedito del possibile futuro premier.

Buone notizie giungono dal fronte Covid. Continua infatti in Veneto la discesa dei contagi e, in particolare, quella dei ricoverati sia nei reparti normali sia in terapia intensiva: questi ultimi sono arrivati a quota 211. Un calo così rapido e sostenuto da far commentare al governatore Zaia che siamo di fronte a un "fenomeno inspiegabile".

Infine una curiosità: sui Colli Euganei è stata rintracciata e fotografata per la prima volta una lupa.

