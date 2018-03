di Roberto Papetti

Come è successo spesso negli ultimi tempi, non solo in Italia, il risultato elettorale ha colto anche questa volta di sorpresa analisti e sondaggisti. Si sapeva che, anche per i meccanismi della legge, sarebbe stato difficile vedere uscire dalle urne una maggioranza autosufficiente. Quasi nessuno aveva previsto però le dimensioni quasi bulgare del successo dei Cinque stelle al Sud, il disastro epocale del Pd e il netto sorpasso della Lega dentro il centrodestra. Ma al di là dei semplici dati numerici, la giornata di domenica ci consegna alcuni fatti che meritano di essere approfonditi.Il primo è che, con la sconfitta di domenica, si conclude definitivamente la parabola politica dell'ex Pci. Non era mai accaduto nella storia italiana che il principale partito di sinistra fosse per numero di parlamentari la quarta forza politica: dopo le elezioni di domenica è esattamente così. Cosa succederà nel Pd lo capiremo nelle prossime settimane, ma l'esperienza politica, nata sulle ceneri del Partito comunista e passata attraverso quattro cambi di nome, è giunta al termine. E il flop di Liberi e Uguali è lì a dimostrare che la débacle non è colpa delle scissioni (sommando i voti di Pd e LeU non si arriva comunque al 23%), ma di una proposta e di un messaggio politico che non sono in sintonia con la grande maggioranza del Paese, neppure di quelle fette d'Italia che in passato hanno reso forte la sinistra. Renzi porta certamente una grande responsabilità in tutto questo...