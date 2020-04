Migranti, il Papa scrive a Casarini: «Grazie per ciò che fate», la risposta: «Mi ha commosso»

VATICANO - «Grazie per tutto quello che fate. Vorrei dirvi che sono a disposizione per dare una mano sempre. Contate su di me». Il quotidiano Avvenire pubblica oggi la risposta di papa Francesco alla lettera ricevuta giovedì da Mediterranea Saving Humans, la piattaforma per il salvataggio di migranti nel Mediterraneo. A firmare la missiva era stato il capomissione, il veneziano ex leader dei centri sociali, Luca Casarini, dopo le ultime notizie dalla Libia. E ieri mattina papa Francesco ha fatto arrivare la sua risposta, scritta di suo pugno, per incoraggiare i volontari delle missioni umanitarie nel Mediterraneo.

«Luca, caro fratello, grazie tante per la tua lettera che mi ha portato Michael. Grazie per la pietà umana che hai davanti a tanti dolori», scrive il Papa nella breve lettera, pubblicata dal quotidiano della Cei. «Grazie per la tua testimonianza, che a me fa tanto bene - prosegue Francesco -. Sono vicino a te a ai tuoi compagni. Grazie per tutto quello che fate». «Vorrei dirvi che sono a disposizione per dare una mano sempre. Contate su di me - aggiunge -. Ti auguro una santa Pasqua. Prego per Voi, per favore, fatelo per me. Che il Signore Vi benedica e la Madonna Vi custodisca. Fraternamente, Francesco».

«Siamo immensamente felici e grati della vicinanza che ancora una volta Papa Francesco testimonia verso chi soffre perché rischia di essere abbandonato senza soccorso in mare o a subire torture e violenza nei campi libici. E dell'affetto e del sostegno a Mediterranea, e alle navi della società civile che praticano il soccorso in mare», commenta oggi Mediterranea Saving Humans. «Speriamo che le parole del Santo Padre arrivino al cuore anche dei governanti che in queste ore hanno chiuso i porti dell'Europa e dell'Italia all'umanità», aggiunge. Lo stessa Luca Casarini si è detto commosso delle parole del Pontefice.

Ultimo aggiornamento: 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA