Smog a gennaio: Padova e Rovigo le province più inquinate, al 3. posto Verona

Padova e Rovigo sono le due province del Veneto che a gennaio hanno registrato il livello di inquinamento più alto dell'aria.



Il dato emerge dal monitoraggio di Legambiente sulle centraline Arpav per la misurazione del Pm10 nel mese appena concluso. A gennaio Padova e Rovigo hanno sforato il limite di 50 microgrammi per metro cubo d'aria per 19 giorni a testa, seguite da Verona con 18 giorni e Venezia e Vicenza con 17 ciascuna (Belluno invece è a quota zero).



A gennaio «abbiamo respirato aria avvelenata e fuorilegge più di un giorno su due», dice Lucio Passi, responsabile politiche antismog di Legambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA