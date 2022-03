Lavoro, dipendenti è meglio Così è cambiato il Triveneto: fino a 20 anni oltre il 50% in proprio, oggi il 35%

IL SONDAGGIO. Giovani più attirati dal settore privato

Nordest diviso sul lavoro preferito: questo è l'aspetto che emerge più nettamente dalle analisi curate da Demos per Il Gazzettino. Guardando i dati, si osserva un certo equilibrio: il 35% dei nordestini oggi preferirebbe un lavoro in proprio o da libero professionista; una quota sostanzialmente analoga (34%) guarda con maggior interesse al lavoro dipendente privato; poco lontano, il 31% che si sente più attratto dal posto pubblico.

È guardando alla serie storica dell'Osservatorio sul Nordest, però, che si può apprezzare il cambiamento che sta attraversando l'area, e di cui possiamo individuare tre fasi.

Le tre fasi. La prima si sviluppa tra il 2000 e il 2007: in quegli anni, la maggioranza (51-55%) degli intervistati predilige il lavoro in proprio, mentre è una minoranza a guardare a quello dipendente, pubblico (21-25%) o privato (24-25%) che sia. La seconda fase, invece, inizia nel 2008, quando il lavoro autonomo scende sotto la soglia della maggioranza assoluta (48%), valore che non solo non ha più riottenuto, ma da cui si è allontanato con costanza, scendendo al 44-45% tra il 2010 e il 2013, e arrivando al 42% nel 2014. In quegli stessi anni, il lavoro dipendente per aziende private varia tra il 24 e il 28%, mentre è il pubblico che, oscillando tra il 27 e il 31%, cresce di più.

La terza e ultima fase, infine, parte nel 2016, quando la quota di intervistati che scelgono il lavoro in proprio scende al 38% mentre, parallelamente, chi preferisce un impiego dipendente arriva al 34% per le aziende private e al 28% per gli enti pubblici.

Tra il 2017 e il 2018 lavoro autonomo (37-39%) e quello per le aziende (37-38%) sono sostanzialmente appaiati, mentre il pubblico appare un po' in affanno (23-26%). L'ultima rilevazione, però, avvicina i tre - 35% in proprio; 34% dipendente privato; 31% posto pubblico - tanto da poter dire che l'area sembra aver perso la vocazione imprenditoriale che l'ha storicamente contraddistinta.

Le generazioni. Quali preferenze esprimono le generazioni? Il lavoro da dipendente privato è apprezzato soprattutto dagli under-25 (49%) e dalle persone di età centrale (41%), mentre l'impiego pubblico viene guardato con più interesse da chi ha tra i 45 e i 54 anni (38%) e dagli adulti (36%). Il lavoro autonomo, invece, riscuote i maggiori apprezzamenti tra i giovani (25-34 anni, 42%) e gli over-65 (40%).

Le professioni. Consideriamo, infine, le preferenze delle professioni. La maggioranza (relativa, 41%) degli operai sembrano prediligere il lavoro dipendente privato, e la stessa propensione sembra interessare anche studenti e casalinghe (entrambi 49%), mentre gli impiegati mostrano uno sguardo più benevolo verso l'impiego pubblico (38%). Curiosamente, anche tra gli imprenditori è presente una quota non dissimile (37%) che guarda al pubblico, ma la maggioranza (assoluta, 56%) conferma l'attitudine al lavoro autonomo, e lo stesso fanno i liberi professionisti (63%) insieme a chi, per ora, un lavoro, non ce l'ha (54%). E che, forse, pensa di doverselo creare da solo. Viene quasi da pensare: eccolo qui, il Dna del Nordest che resiste. (N.P.)

L'INTERVISTA. « Posto fisso, per paura ma non solo»

La perdita di fascino del lavoro autonomo e il rilancio dell'entusiasmo sul pubblico è un dato strutturale. «Parla di tendenze di lungo periodo, che hanno a che fare con le grandi trasformazioni dell'economia» è la posizione di Stefano Micelli, professore di Economia e Gestione delle Imprese all'università Ca' Foscari, direttore della Venice International University.

Un rapporto controverso.

«Nel Nordest il lavoro indipendente è in calo da vent'anni, mentre quello detto di organizzazione è in crescita tumultuosa. Dopo due anni di pandemia la distinzione tende a farsi più sfumata. Le organizzazioni, soprattutto le grandi imprese, hanno imparato a gestire lo smart working. Le persone hanno apprezzato la possibilità di organizzare il proprio lavoro dipendente con ampi margini di discrezionalità. Il lavoro autonomo ha perso fascino, perché i giovani capiscono che il rischio è di essere liberi, ma non abbastanza efficaci come in un contesto stimolante».

L'interesse per il pubblico?

«Associo il trend in crescita alla presa di consapevolezza di uno scenario economico (e non solo) sempre più incerto. Le varie "crisi" che si stanno susseguendo indicano un orizzonte in cui i singoli e le imprese dovranno farsi carico di una capacità di adattamento crescente. Il lavoro nel pubblico propone tutele maggiori e spinge persone più avanti con l'età a guardare l'opzione con un favore maggiore rispetto al passato».

Oggi l'Homo Faber com'è?

«Si può essere artigiani, ma alliinterno di organizzazioni complesse nel quadro del lavoro dipendente. Il management si è evoluto, e siamo in grado di gestire profili che prima pensavamo come lavoro autonomo». (F.S.)