Dieci ospedali "fuori standard". I medici: «Devono essere chiusi»

di Raffaella Ianuale

VENEZIA - Per ilci sono indiecidi troppo rispetto agli standard richiesti dal decreto ministeriale 70 del 2015. Quindi dei 68 attualmente presenti nel territorio dieci non avrebbero futuro. Chiede pertanto alla Regione che intenzioni abbia: se chiuderli, riconvertirli o lasciarli ad una lenta agonia. «Capisco che la Regione non voglia chiudere ospedali perché politicamente non le conviene, andrebbe contro ai cittadini che desiderano il presidio ospedaliero nel territorio - sostiene Adriano Benazzato, segretario regionale di Anaao - ma la loro dismissione permetterebbe di recuperare risorse e medici per dare risposte più adeguate ai cittadini». La risposta arriva direttamente dall'assessore alla Sanità venetaed è di segno opposto: «Il numero degli ospedali veneti è in linea con le richieste ministeriali, nessuno presidio verrà chiuso».