Altro orso in Trentino: il governatore chiede aiuto a Roma

TRENTO - Appena catturato l’orso M57 - responsabile dell ’attacco notturno e del ferimento del carabiniere vicentino - c’è un altro orso “confidente” che è stato avvistato in centro al paese e si avvicina abitualmente ai centri abitati. La risposta della giunta provinciale: va catturato e portato al Castello. Con un problema: al Castello - come spiega l'Adige - c’è spazio per tre orsi. Uno è la femmina JJ4 che è lì rinchiusa da 11 anni. L’altro è M57 proveniente da Andalo, e se arrivasse anche il secondo maschio di Andalo il centro faunistico sarebbe pieno.Cosa succederebbe allora se venite catturato, in fuga sul Lagorai ma sul quale pende sempre ordinanza di cattura o abbattimento di Fugatti? Per il presidente della giunta la risposta la deve dare Roma, in particolare il ministro dell’Ambiente, al quale ha chiesto di farsi carico dei “troppi orsi” del Trentino, da trasferire non si sa dove.Intanto ha haannunciato che emanerà un'ordinanza di cattura.Se n’è discusso ieri al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che però ha dovuto affrontare anche un altro argomento: quello dell’espansione dei lupi soprattutto nel. La penetrazione dei branchi di lupi è spontanea e naturale, e sta avvenendo su tutto l’arco alpino. Ma questo crea inevitabili problemi per i pastori, che prima erano abituati a lasciare gli animali al pascolo da soli, ed ora devono fare i conti con il grande predatore.