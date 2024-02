Orso M90, come è stato ucciso: caccia con il radiocollare poi il colpo di fucile e il proiettile che "esplode" nel corpo

La caccia grazie al radiocollare, poi il colpo di fucile. Così è stato ucciso, in val di Sole, l'orso M90. È stato rintracciato martedì dalla squadra della forestale, composta da due uomini.

Eppure non è stato facile trovarlo. Descritto come «molto mobile, anche d'inverno» per la sua giovane età, è stato abbattuto con un proiettile calibro 300 mirando al cuore, sparando subito sotto la scapola. I fucili sono quelli che i cacciatori americani utilizzano per le grandi prede e i proiettili, a espansione, sono quelli che «esplodono» dentro al corpo. Questi ultimi non possono essere utilizzati in ambito militare proprio per questa caratteristica, ma nella caccia sì.

Orso M90, perché è stato ucciso? Il precedente, il pericolo per l'uomo e l'ordinanza: come si è arrivati alla decisione

Il ruolo del radiocollare

Per trovare M90, non potendo ricorrere a esche o trappole (in inverno il fabbisogno energetico degli orsi è inferiore), i forestali trentini hanno utilizzato il radiocollare. L'orso era infatti tracciato a livello satellitare, con un sistema che aggiorna la sua posizione ogni sessanta minuti.

La distanza

L'ordine per i forestali era mantenersi a circa 300 metri di distanza. La traiettoria doveva essere completamente libera, il che ha limitato la possibilità di azione. Come spiega il Corriere del Trentino, l’eventuale cattura dell'orso avrebbe presentato gli stessi impedimenti burocratici che hanno riguardato Jj4, l’orsa che lo scorso anno ha ucciso Andrea Papi: un plantigrado posto in cattività non rappresenta più un «pericolo immediato», e quindi la sua uccisone non è più subito giustificabile.

Le reazioni

Chi è d'accordo con la decisione presa da Fugatti sono i sindaci della Valle di Sole, dove si trovava M90. «È stato fatto quello che si doveva fare», afferma il presidente della Comunità della Val di Sole Lorenzo Cicolini. Pochi giorni dopo domenica 28 gennaio, quando il plantigrado aveva seguito per 700 metri una coppia che passeggiava nei boschi vicino a Mezzana, Cicolini e gli altri sindaci della zona avevano scritto una lettera al presidente Fugatti e all'assessore con delega ai grandi carnivori Roberto Failoni. «Non vogliamo e non possiamo più accettare tali situazioni di pericolo e di paura per i cittadini e i frequentatori della valle», scrivevano i primi cittadini, che chiedevano «che il plantigrado in questione venga allontanato in modo definitivo dai boschi della Val di Sole e del Trentino, nei modi che la Provincia sceglierà, ma nei tempi più stretti possibile».

Il precedente di Papi

Per Carlo Papi, il padre del ventiseienne che il 5 aprile 2023 è stato ucciso dall'orsa Jj4, quella della Provincia di Trento è stata «un'azione forte e concreta per la popolazione della Val di Sole, che da anni aspettava un segnale». Papi sottolinea però che «la politica avrebbe dovuto muoversi molto prima, ora sembra una prova di forza».

Esposto contro Fugatti

Nel frattempo, la presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente (Leidaa), Michela Vittoria Brambilla, annuncia che presenterà un ricorso-esposto nei confronti del presidente Fugatti alla Procura della Repubblica. Nel mirino di Brambilla anche il disegno di legge della Giunta provinciale di Trento che, per il 2024 e il 2025, autorizza l'uccisione di otto orsi all'anno. «Rifiuto di credere - afferma la parlamentare - che il governo possa avallare un ddl come quello presentato dalla giunta di Trento, e all'ordine del giorno del consiglio provinciale, che prevede una strage sistematica di animali di specie strettamente protetta, in spregio alla Costituzione, alla normativa europea, ai trattati internazionali». Legambiente ha proposto invece dieci misure per rafforzare il Piano d'azione interregionale per la tutela dell'orso bruno sulle alpi centro-orientali, mentre il Partito animalista europeo ha depositato alla Procura della Repubblica di Trento una querela nei confronti di Fugatti, che in queste ore ha ricevuto diverse minacce di morte sui social. Nel maggio del 2021 il presidente della Provincia di Trento aveva ricevuto la scorta, poi riconfermata due anni più tardi, proprio per gli attacchi che gli erano stati rivolti per la gestione dei grandi carnivori.