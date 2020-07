Orso in fuga per la seconda volta in Trentino: Pappillon M49 ha divelto la rete di protezione

M49 è fuggito dal Casteller. È la seconda volta che l'orso scappa e questa volta, a un anno dalla sua prima evasione, ha divelto la rete di protezione. L' orso, catturato lo scorso 28 aprile, è munito di radiocollare.



Il plantigrado, già protagonista l'anno scorso di una prima evasione dalla stessa area, questa volta non ha scavalcato ma ha divelto la rete di ferro della «gabbia» in cui era rinchiuso dall'aprile scorso, ha precisato Fugatti.



L' orso M49, conosciuto a livello nazionale con il nome di Papillon, risulta dotato di radiocollare, a differenza della prima volta quando fuggì dal recinto appena dopo la cattura. Il presidente della Provincia, che si è inserito nella discussione sull'assestamento del bilancio provinciale, ha assicurato al Consiglio aggiornamenti sul tema nel prosieguo dei lavori in aula. © RIPRODUZIONE RISERVATA