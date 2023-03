Trentino, orso aggredisce uomo in Val di Sole, «morso alla testa e al braccio». L'escursionista dovrà essere operato

È Alessandro Cicolini, 39 anni, fratello del sindaco di Rabbi Lorenzo Cicolini, la vittima dell'aggressione da parte di un orso avvenuta oggi in Trentino. L'escursionista si è trovato faccia faccia con l'animale mentre stava percorrendo un sentiero in Val di Sole. «Era in montagna con il cane, da solo», ha detto il primo cittadino ai microfoni de Tgr della Rai di Trento. «L' orso lo ha attaccato al braccio e alla testa». Cicolini è comunque riuscito mettersi in salvo e a chiedere aiuto. L'uomo è stato portato in ospedale a Cles, dove probabilmente dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

L'allarme

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e l'assessore all'agricoltura e foreste, Giulia Zanotelli, stanno seguendo gli approfondimenti legati al caso. «Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio al ministro all'ambiente, Pichetto Fratin - comunica il Fugatti - con l'impegno di tenerlo costantemente aggiornato e l'invito ad affrontare assieme un problema che non può più essere tenuto in sospeso».