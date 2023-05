«Orsa JJ4 chiusa in una "cella" e sedata»: gli animalisti dell'Aidaa denunciano Fugatti e i gestori del centro

TRENTO - Una nuova denuncia è stata inviata per posta raccomandata questa mattina alla Procura della repubblica di Trento dall'Associazione italiana difesa animali ed ambiente, dopo che in un video trasmesso in televisione - comunica Aidaa in una nota - «sono state di fatto rese note le condizioni inaccettabili in cui è costretta l'orsa JJ4 (Mamma Orsa Gaia) rinchiusa in gabbia di alcuni metri quadrati e probabilmente quotidianamente sedata».

Gli animalisti hanno denunciato sia il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che i gestori della struttura del Casteller dove è tenuta l'orsa in attesa della definitiva pronuncia sul suo futuro, per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale aggravato dalla tortura e dalla somministrazione di farmaci, si legge ancora nella nota.