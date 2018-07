Il Veneto come Trento: «Lupi e orsi pericolosi bisogna ucciderli»

di Alda Vanzan

VENEZIA - Dalla Regione Veneto sono arrivate le recinzioni. Ma non sono bastate. Poi sempre Palazzo Balbi ha messo a disposizione i pastori maremmani-bruzzesi. Ma neanche quelli sono serviti a salvare greggi e bestiame dagli attacchi dei 5 branchi di lupi presenti tra Lessinia, Altopiano di Asiago, Massiccio del Grappa, Valbelluna, Col di Lana/Val di Fassa. Quanti lupi ci sono in Veneto? Un anno fa la stima, al netto delle cucciolate, dava 14-16 esemplari. Più precisi, invece, i numeri degli eventi predatori: 163 nel corso del 2017, circa una quarantina quest'anno. È così che, a costo di aprire un altro fronte politico all'interno del Governo giallo-verde, la Lega in Veneto ha deciso di ricorrere alle doppiette: i lupi fanno troppi danni, i lupi vanno uccisi. Anche se sono una specie protetta. E per bypassare il ministero, ieri è stata depositata una proposta di legge (primo firmatario il capogruppo leghista in consiglio regionale Nicola Finco) che di fatto imita il modello di Trento e di Bolzano, quello che il titolare dell'Ambiente, il generale Sergio Costa, è pronto a impugnare davanti alla Corte costituzionale.