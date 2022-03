TRENTO - Femminicidio, seguito dal suicidio dell'aggressore, in Trentino. Un uomo di 56 anni ha ucciso la moglie, 50 anni, con un'arma da fuoco che ha poi rivolto verso se stesso. La tragedia si è verificata in un bosco nel comune di Castello Molina di Fiemme attorno alle 14 di oggi 29 marzo. Sul posto le forze dell'ordine che indagano per chiarire i motivi del gesto.