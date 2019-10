I due pm avevano chiesto l'per i cinque imputati, maper non aver commesso il fatto. Rimane senza colpevoli il delitto del gioielliere Gabriele Mora , assassinato a Suzzara (Mantova) ildurante unain cui era morto anche un bandito, abbandonato agonizzante dai complici davanti all'ospedale di Thiene (Vicenza).Gli imputati,presenti in aula con un, alla lettura della sentenza hannofragorosamente. A portare i cinque alla sbarra era stata ladi un parente di uno degli imputati, ritenuto dai giudici inattendibile. Le motivazioni sono attese tra 90 giorni, dopodiché la procura deciderà se presentare o meno appello.Accadde il 19 dicembre, in una gioielleria del piccolo centro mantovano. Nel tentativo di proteggere la moglie dall'assalto dei malviventi armati, Gabriele Mora aprì il fuoco e colpì uno dei rapinatori, il 25enne veronese Rudi Casagrande, poi abbandonato agonizzante dai complici fuori dall'ospedale di Thiene. Il commerciante venne a sua volta raggiunto da sei proiettili e morì praticamente all'istante. Per due decenni gli investigatori avevano imboccato piste sbagliate, finché le rivelazioni di un nomade e le intercettazioni telefoniche avevano portato all'iscrizione sul registro degli indagati di cinque giostrai veneti.