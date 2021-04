Benno Neumair potrebbe aver usato il cane come alibi per l'omicidio dei genitori e non sarebbe stato solo uno dei motivi del delitto. Il 30enne reo confesso dei genitori è accusato del duplice omicidio, ma ora si sta cercando di capire se il delitto sia stato premeditato o si sia trattato di un impeto di violenza alla fine di una lite, come lui stesso ha ammesso negli interrogatori.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati