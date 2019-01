Olimpiadi invernali, sulle Tofane lo sci femminile, chiusura Giochi all'Arena

VENEZIA Nel dossier di Milano-Cortina presentato al Cio, c'è nel dettaglio il programma dei Giochi 2026 se la candidatura lombardo-veneta sarà incitrice. La cerimonia di apertura al Meazza, la chiusura all'Arena di Verona. Quanto alle gare, la libera maschile di sci alpino a Bormio. Il dossier di Milano-Cortina approda al Cio e parte la corsa italiana ai Giochi invernali del 2026: 127 pagine con grafici e foto che illustrano il progetto made in Italy per la sfida a 5 cerchi. 14 i siti olimpici previsti divisi in quattro cluster: Milano, Valtellina, Cortina e Val di Fiemme. Nel capoluogo lombardo sono previsti hockey, pattinaggio artistico e short track. In Valtellina protagoniste le piste di Bormio e lo Stelvio per le prove dello sci uomini, a Livigno lo snowboard e il freestyle. A Baselga di Pinè (Val di Fiemme) è invece previsto il pattinaggio di velocità (pista lunga), a Tesero il fondo, mentre a Predazzo sono previste le gare di salto con gli si. Cortina sarà protagonista in città con il curling, mentre lo sci alpino al femminile sarà sulle Tofane. Al centro "E.Monti" in programma le gare di bob, slittino e skeleton. Anterselva, in Alto Adige, sarà il centro del biathlon. Gran chiusura all'Arena di Verona.

