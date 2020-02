Giochi 2026, vernice a Bruxelles. La Lega: «Il Pd ha escluso i governatori di Veneto e Lombardia»

BRUXELLES - «Il Pd al Parlamento Europeo organizza un'iniziativa dedicata alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ma esclude le regioni Lombardia e Veneto. Assurda la scelta di non invitare i presidenti Fontana e Zaia, tenuti all'oscuro dell'evento. Per la sinistra, evidentemente, le due regioni ospitanti non devono parlare, per lasciare spazio a esponenti politici del Pd: inaccettabile». Così la delegazione della Lega al Parlamento europeo. «I giochi olimpici invernali sono un successo di tutti - non di una sola parte politica, un motivo di orgoglio per l'intero Paese, non qualcosa da usare per fare propaganda per un partito. Davvero un pessimo esempio da parte di chi, quando a Bruxelles si recano in visita i suoi ministri, chiede alle altre forze politiche di lavorare nell'interesse dell'Italia. Il presidente David Sassoli, che prenderà parte all'iniziativa del Pd, non commenta questo vergognoso uso strumentale dello sport?».

Ultimo aggiornamento: 14:38

