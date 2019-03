Giochi 2026, Bolzano trova l'intesa col Governo e aiuta Cortina per la pista di bob

La Giunta provinciale di Bolzano ha raggiunto l'intesa con il Governo per le. L'esecutivo altoatesino ha siglato un accordo con le Regioni e le città coinvolte nella candidatura (Cortina e Milano). Un'intesa è stata trovata anche sull'eventuale utilizzo post olimpico dell'impianto di. Il prossimo 2 aprile ci sarà un sopralluogo degli 8 membri della Commissione Cio, il Comitato olimpico, ad Anterselva. «Stiamo lavorando a ritmi elevati per la candidatura con i colleghi diOra andranno firmati gli schemi di garanzia del Comitato olimpico», ha detto il governatore,A garanzia della candidatura, ha poi precisato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, verranno realizzati degli interventi di miglioramento della mobilità pubblica, uno degli esempi sarà il completamento della variante di Val di Riga. Sempre nell'ottica di rendere accattivante la candidatura, Kompatscher ha quindi parlato della pista da bob "Eugenio Monti" di Cortina. Per intervenire sulla struttura, ha detto Kompatscher, Cortina potrà attingere dal Fondo comuni confinanti, in cui ogni anno Trentino e Alto Adige versano 80 milioni di euro.Oltre all'impegno per il supporto alla candidatura unitaria sottoscritta da Governo italiano, Regioni Veneto e Lombardia e altre città coinvolte, la Giunta ha approvato l'accordo quadro sugli investimenti per i lavori sulle infrastrutture per adeguarle agli standard richiesti e garantirne l'accessibilità prevista per gli sport paralimpici. Capitolo fondamentale anche quello dei trasporti, oggetto di un accordo con Rfi per il completamento della variante della val di Riga entro la data di apertura dei Giochi. Obiettivo: garantire un collegamento diretto tra Pusteria e Bolzano, con risparmio di tempo di circa 15 minuti e l'incremento 750.000 nuovi utenti.«Coinvolgere nella candidatura tutto il territorio delle Dolomiti è un'occasione importante per valorizzare una zona unica al mondo dal punto di vista ambientale e paesaggistico, come confermato dalla tutela Unesco. Per questo motivo appoggiamo con convinzione l'idea di una candidatura che sia rispettosa del territorio e che non abbia un impatto pesante sull'ambiente grazie all'utilizzo delle strutture esistenti, come il centro biathlon di Anterselva, e senza opere faraoniche» ha sottolineato il presidente della Provincia Arno Kompatscher. Il presidente ha poi aggiunto che per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti di Cortina, come ad esempio quello di bob e slittino, potranno essere utilizzate risorse del Fondo comuni confinanti. (A