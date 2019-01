Olimpiadi, Milano-Cortina in corsa con Stoccolma. Sopralluogo in aprile

Il Comitato olimpico internazionale ha ricevuto da Milano-Cortina e Stoccolma-Aare i dossier con le candidature per i Giochi olimpici invernali del 2026.

La proposta innovativa da parte di due Paesi di grande tradizione sportiva - ha detto il presidente della Commissione di valutazione, Octavian Morariu - conferma l'impatto positivo delle riforme apportate dall'Agenda olimpica 2020, approvata quasi un anno fa. Entrambi i Paesi hanno grande esperienza nell'organizzare eventi sportivi, hanno strutture adeguate già esistenti e operatori esperti, cosa che ha permesso alle città candidate di ridurre gli investimenti richiesti e migliorare la sostenibilità dei rispettivi progetti

. I file ricevuti oggi e gli altri documenti presentati durante la procedura di valutazione, fa sapere il Cio, formeranno parte di un'analisi che comprende anche una visita alle varie sedi. La Commissione sarà a Stoccolma-Aare dal 12 al 16 marzo prossimi e a Milano-Cortina dal 2 al 6 aprile. La relazione della Commissione sarà resa pubblica prima della votazione per la scelta della sede, che avverrà a giugno a Losanna.

Sono lieto - ha commentato ancora Morariu - che questi due grandi progetti dimostrino già una chiara visione dei lasciti per le rispettive comunità, che hanno ospitato con successo molti eventi sportivi invernali in passato. Non vediamo l'ora di rivedere i dossier e continueremo a lavorare in collaborazione con le città per sviluppare ulteriormente e perfezionare i loro piani

.

