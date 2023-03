Oggetti rubati: il sito per cercarli e ritrovarli. Una tonnellata e mezza di refurtiva scoperta a casa di un pensionato

Oggetti rubati, trovati i depositi dei ladri: qui c'era la refurtiva di 20 anni di furti messi a segno in Nord Italia. In totale una tonnellata e mezza di beni, gioielli, pezzi da collezione, diamanti, dei quali ora si cercano i legittimi proprietari. C'era davvero di tutto in alcune abitazioni tra Bologna, Ravenna e in una delle Marche nella disponibilità di un 70enne pensionato ora denunciato per ricettazione. Gli agenti della Questura di Bologna hanno trovato la refurtiva nei cassetti, per terra, sul letto, nelle intercapedini dei muri, perfino nei barattoli della crema per le mani. Diamanti, gioielli di ogni tipo, d'oro e d'argento, orologi di altissimo valore, ma anche collezioni da museo come farfalle o divise della seconda guerra mondiale, armi storiche.

Una tonnellata di merce portata via da una ditta di traslochi, centomila pezzi del valore complessivo di 6 milioni di euro

In una casa di Bologna, nella zona Mazzini, gli agenti della squadra Mobile, seguendo alcuni ricettatori, hanno trovato il tesoro, provento dei furti in abitazione soprattutto, ma anche di borseggi, colpi sui treni, avvenuti in tutto il centro-nord Italia negli ultimi 20 anni, bande organizzate o specialisti di azioni su strada, come la tecnica dell'abbraccio. E tutto, è l'ipotesi investigativa, per pura passione, per desiderio di accumulare.

Gioielli e orologi nascosti ovunque in casa

Un tesoro trovato principalmente nella casa che l'uomo divide con la moglie e dove era difficile camminare senza inciampare in un monile o in un reperto storico. Dentro a un finto libro riposto in libreria c'erano poi 330 mila euro in contanti. Altro è stato trovato in tre abitazioni al mare, una in provincia di Ravenna, e un'altra nelle Marche , e nelle cassette di sicurezza dove c'erano diamanti e centinaia di orologi preziosi. Sparsi per le case invece c'erano dei monili di ogni genere, accendini in oro, ma anche denti di mammut. Di questa grande mole di merce una piccola parte, del valore di 600 mila euro, è stata restituita ai legittimi proprietari grazie alla corrispondenza con le denunce.

Il sito per cercare oggetti rubati dai ladri

Tutto il resto è stato fotografato, diviso per categoria e caricato sul sito della Questura di Bologna , alla voce operazione «Aurum» https://questure.poliziadistato.it/servizio/operazione-aurum. Ora gli investigatori della Polizia hanno interessato anche i colleghi di tutte le Questure del nord per cercare le vittime e restituire il maltolto.