Decreto dignità, forte aumento dei contratti di lavoro "stabili" in Veneto

di Alvise Fontanella

VENEZIA Il decreto Dignità sembra funzionare. Almeno nel Veneto. Lo evidenzia, in base ai dati veramente super-tempestivi dell'Osservatorio di Veneto Lavoro, l'assessore regionale veneto al Lavoro, Elena Donazzan. Nel 2018, secondo quanto emerge dai primi dati dell'Osservatorio, i posti di lavoro dipendente sono aumentati, in Veneto, di circa 25mila unità, confermando una crescita del mercato del lavoro regionale che prosegue ormai da quattro anni e ha ampiamente recuperato la perdita registrata durante la Grande Crisi.

A crescere sono i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e in apprendistato: questi contratti stabili aumentano nel Veneto di ben 30.700 unità, a fronte di una netta contrazione (-5.400 posti) dei contratti di lavoro a termine.



