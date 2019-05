I Nostri Amici Animali, ecco tutti i premiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande successo per "I nostri amici animali", il. Giovedì sera la premiazione alla concessionariaSono state oltre 4.500 le foto inviate dai lettori al gazzettino.it, che confermano quanto sia diffuso in Veneto e Friuli l'amore per gli animali. Il concorso è stato promosso dalla concessionaria di pubblicità Piemme, tra i presenti anche il responsabile pubblicitario del web locale,. «Il concorso dedicato agli amici animali è arrivato alla seconda edizione - ha ricordato Liguori - E conferma un successo incredibile. Le foto ricevute da tutt'Italia sono state sottoposte al voto degli utenti e, alla chiusura del contest, le 10 foto più votate dai lettori hanno vinto i premi in palio. Il contest verrà ripetuto».Un'iniziativa resa possibile grazie agli sponsor, che hanno creduto sin da subito nel successo del concorso. Tra questi il gruppo Despar Eurospar Interspar - Aspiag Service, il gruppo Lube, la concessionaria Superauto Volkswagen e il Pastificio Cecchin.Il primo classificato è stato premiato con un frigorifero free standing Electrolux. Al secondo va una lavatrice Electrolux. Il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo classificato hanno ottenuto ciascuno un buono spesa Despar. L'ottavo, nono e decimo classificato ricevono un cofanetto di pasta Cecchin. «Il tema di questo contest è in linea con la nostra mission ha dichiarato Daniele Bassan, responsabile marketing di Aspiag Service . Anche noi siamo vicini alle famiglie e ai loro amici. I nostri punti vendita sono pet friendly, si può entrare a fare la spesa con il cane e abbiamo predisposto appositi carrelli. Abbiamo scelto di enfatizzare il settore dedicato agli animali domestici, offrendo una vasta gamma di prodotti a loro dedicati».Snoopy in cuccia di Guido Favotto (Guido_favotto) con 3931 voti.Al secondo Hachi nel verde di valentina_langone con 3089 voti.Al terzo Occhioni dolci! di nino78 con 2573 voti.Al quarto La principessa Sissi di Alessandro De Lazzari (alexio-2013) con 2364 voti.Al quinto Un gatto per amico di pensiero con 1758 voti.Al sesto Fonzy di elenascarpace con 1516 voti.Al settimo Pucci & Roxy di alexia95 con 1464 voti.All'ottavo Cigno presente sulla riva del mare a Jesolo in provincia di Venezia di Ilaria_Moro con 1457 voti.Al nono Rocco e la Primavera! di alessandro_ortolan con 1281 voti.Al decimo posto Briciola di noemi_nomy esposito con 745 voti.