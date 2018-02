Sostegno alle nocciole del Veneto e del Friuli: accordo tra Intesa e Loacker

Intesa Sanpaolo e Loacker hanno firmato un accordo per sostenere la filiera della produzione delle nocciole italiane. L'azienda dolciaria ha deciso di favorire lo sviluppo della produzione di nocciole sul territorio nazionale, incentivando le coltivazioni mediante consulenza tecnico-agronomica e garantendo ai produttori l'acquisto del raccolto. Si tratta di circa 2.800 nuovi ettari, concentrati in particolare in Veneto, Friuli, Toscana e Lazio, che andranno ad ampliare la filiera italiana della nocciola rispettando i requisiti di qualità, tracciabilità e sostenibilità ambientale. Intesa Sanpaolo affiancherà Loacker e gli agricoltori interessati mettendo a disposizione una linea di credito dedicata alla riconversione dei terreni e la messa a dimora di nuovi impianti produttivi, caratterizzata da un preammortamento di durata particolarmente elevata (7 anni) su una durata complessiva di 12 anni.

