Flop dei no Green pass: Veneto e Friuli appello a vuoto e stazioni deserte

VENEZIA - Ore 14.30: «Tutti davanti la stazione». Ore 15: «Tutti dentro la stazione». Ore 15.50: «Entrate dentro, tanto c'è ancora tempo per aggregarsi più gente fino a stasera». Ore 16.32: «Le proteste alle stazioni continuano fino a sera!». Ore 16.40: «Verso sera si uniranno altre persone che non sono potute venire. Resistere». Ore 16.57: «Se tutti arrivano ma poi dopo 30 secondi se ne vanno perché non vedono altri, allora non si creerà mai una folla!».

A leggerla via Telegram sul canale Basta dittatura!, sgrammaticature comprese, la cronaca della manifestazione di ieri assomiglia a un racconto dell'assurdo: anche a Nordest l'annunciata protesta si è rivelata un cocente fallimento, con gli attivisti che si contavano sulle dita di una o due mani, nel clima surreale degli scali ferroviari massicciamente presidiati dalle forze dell'ordine.

NESSUNO O QUASI

Per esempio a Padova non si è presentato nessuno, o quasi, mentre le forze dell'ordine controllavano all'ingresso il biglietto dei viaggiatori. Unico rappresentante del movimento no vax è stato l'indipendentista Ivano Spano, ex docente universitario, che all'Adnkronos ha dichiarato: «I vaccini sono pericolosi, e più ne facciamo e più aumenta la loro capacità». Ma malgrado gli incitamenti via social, pure a Treviso l'iniziativa è stata un flop: appena 11 partecipanti, guidati da un agente di commercio che reggeva un cartello (Green pass anti costituzionale articoli 3, 16, 32 e 41) e ha camminato avanti e indietro sotto gli occhi delle forze dell'ordine. In provincia è andata ancora peggio, tanto che a Conegliano i disagi per i pendolari della linea Venezia-Udine sono stati comportati solo da un grave guasto tecnico alla stazione di Sacile.

Soltanto 5 gli attivisti presenti a Rovigo, peraltro assolutamente silenziosi e inermi, al punto da rimanere fuori dalla stazione. Stesse scene anche a Venezia Santa Lucia e a Mestre, dove la solitaria manifestante Caterina Bergamo ha fornito ai cronisti la sua personale interpretazione del flop: «È stata una finta organizzata dal sistema. Sono qui proprio per dimostrare che si tratta solo di una commedia per screditarci». Pure nel circondario, come a Portogruaro, i soli fastidi per gli utenti sono arrivati quando è stato chiesto loro di mostrare il titolo di viaggio prima ancora di salire in treno. Zero assoluto a Belluno, dove l'appuntamento è saltato del tutto.

Intanto a Trieste i pochi partecipanti hanno appeso uno striscione, all'ingresso della stazione centrale, su cui campeggiava la domanda-appello: «La smettiamo di chiamare No-Vax chi non vuole sottoporsi a vaccini sperimentali?». Lo striscione, affisso accanto alle porte, spiegava che la dicitura no vax sarebbe un «termine sbagliato».



SCUOLA

Una decina le presenze a Vicenza, dove in giornata è andata in scena anche un'altra manifestazione contro la certificazione verde, un po' più partecipata. Si è trattato del sit-in davanti all'Ufficio scolastico provinciale, con una settantina di insegnanti e operatori che si sono radunati per contestare l'obbligo in occasione dell'avvio dell'anno scolastico. Tra loro anche docenti di scuole elementari, medie e superiori, i quali hanno spiegato di imboccare la strada della sospensione. I manifestanti hanno affermato che il Green pass «genera discriminazioni incompatibili con il vivere civile e incompatibili con i princìpi costituzionali sui quali anche la scuola pubblica è fondata».

Nel gruppo c'erano pure alcuni componenti dei comitati di genitori che da mesi si battono affinché le lezioni si tengano in presenza: «Non intendiamo essere etichettati come no vax o sì vax hanno spiegato perché tra noi c'è chi si è vaccinato e chi no, ma bisogna evitare la polarizzazione e la mancanza di dialogo, altrimenti la tensione sociale schizzerà alle stelle».