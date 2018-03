A 2 giorni dall'arrivo della primavera il Friuli si sveglia sotto la neve

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRIULI - A due giorni dall'arrivo dellailsi sveglia ancora una volta sotto sotto la. Dala coltre bianca ha regalato questa mattina di lunedì 19 marzo spettacolari paesaggi tra pianura e montagna. Nevica a macchia di leopardo: apiove, nella zona collinare nevica a tratti, nel Medio Friuli la zona più "bianca" è quella di Codroipo.Paesaggi da presepe nei piccoli borghi di montagna di Attimis e Taipana. Neve anche a Trieste, sul Carso. Intorno alle 9 la situazione è migliorata. Pulite leA23 egrazie all'intervento preventivo di getto del sale e all'intervento dei mezzi di Autovie Venete; le precipitazioni bianche si sono concentrate nel tratto die verso Portogruaro; piove invece nel tratto di​Una depressione in formazione sul Mediterraneo centrale si estenderà per tutta la mattina di oggi all'alto Adriatico, convogliando correnti umide meridionali in quota e richiamando aria fredda da nord-est al suolo. Nei giorni seguenti le correnti saranno nordorientali a tutte le quote. FonteArpa Fvg