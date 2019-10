Nazionale italiana medici in visita in Bosnia e Croazia /I risultati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande emozione e ottimi risultati per la delegazione dei medici italiani durante la visita in Croazia e Bosnia.La squadra veneto-friulana aha affrontato i colleghi croati, a Zagabria, vincendo 4-2 con gol di 4 diversi giocatori.La formazione "azzurra" era composta da: Vizzi, Barbati, Raugna, Becirevic, Xhuneli, Cristofoli, Tommasi, Picalin, Dalmai, Salatin, Kobra. Allenatore Walter Dal CinNel secondo incontro contro i colleghi di Mostar e Medjugorje sono scesi in campo: Vivan, Piai, Ghirardi, M. Cibin, Saneghet, Kodra, Meneghin, Biasi, Piccinin, Cristofoli, Francomartin, Tommasi, S. Vizzi e Zoccarato. In questo caso hanno vinto i locali per 5 a 2.Capo delegazione è stato il dottor Rodolfo Gallo (notissimo medico sportivo) come Presidente della