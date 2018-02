Accende un fuoco nel bar abbandonato e muore intossicato dal fumo

di Paola Treppo

GRADO e MONFALCONE (Gorizia) -in un vecchio bar divia Monfalcone dove un uomo è stato trovatopercausata da inalazione di gas. A dare l'allarme, vedendo delche usciva dalla finestra, è stato un vicino che ha chiamato i pompieri.Quando i vigili del fuoco sono arrivati lo hanno trovato per terra, senza vita. Inutili i soccorsi: l'uomo, 63 anni, era morto da ore, probabilmente nella notte. Accanto a lui c'eranoche aveva acceso nella stanza per scaldarsi. La vittima,le sue inziali, di, era entrata in un bar abbandonato e vuoto, di recente venduto dal proprietario a una società. Il rinvenimento della salma risale alle 12 e 30 di oggi, martedì 20 febbraio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grado.La salma è stata rimossa dopo il nulla osta rilasciato dalla procura di Gorizia. Il 63enne era sparito da venerdì scorso; probabilmente aveva trovato rifugio da allora in questo alloggio di Grado dove era entrato per ripararsi dal freddo.