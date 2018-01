Motocross sul greto dell'Isonzo: si schianta contro l'albero, è gravissimo

di Paola Treppo

GORIZIA - Fasul greto del fiume ma perde il controllo della due ruote e si schianta contro unferendosi gravemente alla testa. Vittima dell’incidente un 50enne di Gorizia, E.C. le sue iniziali, trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale di Cattinara di Trieste. È successo intorno alle 12 di oggi, sabato 13 gennaio, nel comune di Gorizia, al limitare con quello di Farra, vicino allo stradone dei Mainizza​L'uomo aveva raggiunto il greto del fiume Isonzo, una zona che a volte si allaga, molto impervia ma molto amata da chi pratica il motocross. La prima segnalazione di allarme giunge alle centrali operative dei soccorritori come intervento da eseguire in acqua: pareva che il goriziano, insomma, fosse caduto nell'acqua. Tanto che i vigili del fuoco del Comando del capoluogo isontino partono immediatamente anche con un gommone. Poi, giunti sul posto, comprendono che la situazione è del tutto diversa. L'uomo non è in acqua ma si è schiantato contro un albero. L'area non è facile da raggiungere e l'intervento di aiuto si rivelerà, infatti, non poco complesso.​I pompieri accompagnano l'equipe medica dell'ambulanza e quelli dell'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo sul luogo dell'incidente, utilizzando un fuoristrada. Tra l'altro la prima autolettiga giunta da Gorizia ha un problema: uno pneumatico si fora e il mezzo non può essere più utilizzato; sarà sostituito con l'ambulanza di Gradisca. Sul posto arrivano anche i carabinieri e le squadre riescono a raggiungere il 50enne ferito dopo aver percorso un tratto sterrato. Stabilizzato sul posto, il goriziano viene trasportato dai pompieri fino all'ambulanza e da lì la corsa a sirene spiegate verso l'ospedale di Trieste. Le sue condizioni sono gravi ed è in pericolo di vita.