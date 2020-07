Moto d'acqua, prima tappa del campionato italiano in Puglia: 60 piloti in gara, anche 4 veneziani

Ultimo aggiornamento: 21:46

Prima tappa del Campionato Italianoa Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, sabato 18 e domenica 19 luglio, primo evento dellapost Covid-19 organizzato dalla ASD Hardwave con il Comune di Santa Cesarea Terme: 60 piloti presenti in Puglia provenienti da tutta Italia con anche 4 veneziani in gara.Dal Veneto sono arrivati infattidi Jesolo,di Mestre oltre adi Chioggia.Bellissimo il campo gara che era allestito davanti a Porto Miggiano, location molto bella e suggestiva.Una due giorni di gare molto avvincenti, visto che era tanta la voglia dei piloti di tornare in acqua dopo i mesi di lock down.Il presidente della Federazione Italiana Motonautica avv.nel briefing con i piloti nella giornata di sabato ha voluto ringraziare gli organizzatori locali per l’impegno e lo sforzo profuso per far si che la gara avesse luogo, e ha sottolineato il grande significato dell’evento come simbolo della rinascita dello sport dopo l'emergenza mondiale del Corona Virus.Il Presidente della Commissione Moto d’Acqua Giorgio Viscione ha controllato e diretto il corretto svolgimento delle competizioni nel week end in terra salentina.Tutte le gare sono state trasmesse in diretta Facebook, sul profilo ufficiale della Federazione Italiana Motonautica.Nella categoria Endurance ha vinto Juri Tiozzo, davanti a Michele Cadei, terzo Alfio Galiano.Il Freestyle ha entusiasmato il numeroso pubblico presente con la vittoria del Campione del Mondo Roberto Mariani, alle sue spalle Massimiliano Pomponi, al terzo Massimo Accumulo.Nelle moto d’Acqua Spark Giovanile 15-18 anni primo Davide Pontecorvo, alle sue spalle Giuseppe Affatato, al terzo posto Beatrice Lucia.Nelle moto d’Acqua Spark Giovanile 12-14 anni ha trionfato Naomi Benini, seconda Carolina Vernata, terza Nicole Cadei.Questa categoria, che rappresenta l'avvicinamento dei giovanissimi alle moto d’acqua, ha visto in acqua una vera e propria stellina,che ha impressionato per come ha condotto la due giorni di gare, sicuramente sentiremo parlare in futuro di questa figlia d’arte.Nella categoria Ski F1 Veterans ha prevalso l’austriaco con licenza italiana Andreas Reiter, secondo Giuseppe Donà, terzo Gianfranco Oliveri.Moto d’Acqua Ski F1 primo Daniele Piscaglia, secondo Matteo Benini, fratello di Naomi, terzo Nicola Piscaglia.Nella categoria Ski F2 ha prevalso Daniele Piscaglia, secondo Matteo Benini, terzo Stefano Antonelli.Runabout F1 Veterans primo Richard Ingarra, secondo Pierpaolo Terreo, terzo Giuseppe Greco.Runabout F1 ha vinto Fabrizio Pepe, secondo Gaetano Costagliola, terzo Pierpaolo Terreo.Runabout F2 primo Sabato Pontecorvo, davanti a Juri Tiozzo, terzo Gaetano Costagliola.Nella categoria F4 femminile ha prevalso Sara Nucera, seconda Giorgia Ingarra, terza Sonia Carrara.Runabout F4 primo Marcantonio Oliveri, secondo Antonio Pontecorvo, terzo Paolo Noris.Le premiazioni sono state effettuate dal Vice Presidente Vicario della Federazione Italiana Motonautica Paolo Meneghini e dal Sindaco di Santa Cesarea Terme Pasquale Bleve.Appuntamento alla seconda tappa del Campionato Italiano sul litorale di Anzio 11-13 settembre.