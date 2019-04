Zaia: «Di Mose non parlo da 5 anni: solo i leghisti rimasti estranei»

TREVISO - «Di Mose non parlo dal 4 giugno 2014. Ma va sempre ricordato che se c'è stato un partito che non ha avuto un arrestato o un avvisato è stata la Lega». Lo ha detto a Treviso il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rispondendo ad una domanda sugli sviluppi dell'inchiesta sul Mose. «Vedo esponenti di sinistra che fanno lezioni. I magistrati ne hanno avuti per tutti il 4 giugno, cioè 105 fra avvisi di garanzia e arresti. Ma di leghisti - ha concluso - neanche uno».

