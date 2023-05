Si rovescia con il kayak nel torrente durante una discesa con gli amici: morto campione di freestyle di Meolo

BOLZANO - Incidente mortale con un kayak ieri sera, martedì 23 maggio, nel torrente Aurino a Campo Tures. L'allarme è stato lanciato verso le 21 dai compagni di escursione che avevano perso di vista Massimo Benetton, 55 anni, campione di kajak freestyle. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che poco dopo hanno recuperato il disperso dalle acque e consegnato alle cure del medico d'urgenza.

La vittima

La vittima era originario di Meolo (zio dell'assessora Alice Benetton) ma resiedeva a San Candido da qualche mese per lavoro. La comitiva aveva iniziato la discesa lungo il fiume Aurino con i kayak in località Gisse. Durante il percorso, giunti a Campo Tures, l'uomo è stato sbalzato fuori dal suo kayak. A causa delle forti correnti è finito in un vortice e, nonostante i tentativi di salvataggio dei compagni che gli lanciavano delle corde, l'uomo è annegato. Il medico d'urgenza ha solo potuto costatare il decesso. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria della frazione di Molini di Tures a disposizione dell'autorità giudiziaria.