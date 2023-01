Addio ad Ennio Pouchard, critico d'arte e firma delle pagine culturali del Gazzettino per 43 anni

Addio ad Ennio Pouchard. Nato nel 1928 a Pola, Pouchard è stato una figura poliedrica, critico d’arte, giornalista, poeta, artista, curatore di mostre, pilota, autorevole firma nelle pagine della Cultura del Gazzettino per ben 43 anni. Si è spento ieri, 13 gennaio, all’ospedale di Treviso a 94 anni. L'addio si terrà in forma privata come da suo volere.