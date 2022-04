Cede il solaio della casa in ristrutturazione: muratore di 39 anni muore schiacciato

Ancora morti sul lavoro oggi venerdì 15 aprile. Due in un giorno. E' la tragedia che ha colpito un operaio di 23 anni, morto nel crollo di un ponteggio a Sorso (Sassari) in un cantiere edile: sarebbe stato travolto dai ponti che veniva smontato. Sul posto i Vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

APPROFONDIMENTI SORPRESI IN FLAGRANZA Torino, tenta un furto ma nella casa vive un poliziotto: arrestata...

Il secondo incidente è avvenuto invece poco dopo in Trentino. E' morto questa mattina nel capoluogo un operaio di 39 anni di origini albanesi. L'uomo, che sarebbe stato travolto da un solaio nel corso dei lavori di ristrutturazione di un edificio: è deceduto per le gravi lesioni riportate poco dopo il ricovero all'ospedale 'Santa Chiara'.

In Trentino si tratta del secondo incidente mortale in 3 giorni dopo il decesso nei boschi del Comune di Predazzo del boscaiolo di 61 anni, Aldo Fanton. La Cgil trentina chiede maggiore attenzione al tema della sicurezza e ha rilevato come, dall'ottobre del 2018, ogni quattro incidenti sul lavoro in provincia di Trento uno risulti mortale.