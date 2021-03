BELLUNO L'aumento delle vittime rispetto al passato è rilevante. Un incremento del 12 per cento su scala provinciale. Fino a ieri pomeriggio, quando l'Istat ha diffuso i numeri ufficiali delle vittime in Italia (dati divisi anche per provincia), si temeva però che le vittime per il virus potessero essere di più di quelle intercettate con i tamponi e catalogate come vittime covid. A Belluno non è stato così. Un'anomalia unica in Veneto. Nell'ultimo anno, in provincia, hanno perso la vita 2.947 persone. Confrontando questo dato con la media dei morti negli ultimi 5 anni (2015-2019) emerge un incremento di 320 vittime rispetto al passato. Sempre Istat dice che le vittime covid nel 2020 sono state superiori a questo incremento: 445. Tradotto: senza il virus, statistiche alla mano, il 2020 sarebbe stato probabilmente un anno con molti meno morti rispetto alla media.

IL CASO BELLUNO Belluno è quindi a pieno titolo un'eccezione. Solo 16 province, in Italia, registrano un aumento delle vittime rispetto alla media che è inferiore al numero di morti per Covid. In termini assoluti è Roma il caso più eclatante, la differenza è di 479 vittime. Catania 264, Trieste 147. In quarta posizione Belluno. L'impatto covid sulla mortalità in provincia affiora anche nei dati che analizzano l'andamento epidemiologico mese per mese. Il segno, rispetto al periodo 2015-19, è spesso negativo.

L'ANNO ORRIBILE Così a gennaio, maggio, luglio, agosto. Giugno stacca un +1.3% ma nulla di rilevante. Le percentuali, invece, salgono in corrispondenza delle due ondate. A marzo, quando inizia il lockdown, c'è un +7,3%. Che, il mese successivo, balza al +32%. Poi la pausa dell'estate. Il virus sembra scomparso. Ma a settembre vengono scoperti nuovi casi e la mortalità sale del 2,2%. Da lì in avanti c'è un impennata senza precedenti: +26,2% a ottobre, +47,9 a novembre, addirittura +62,5% a dicembre. Puntando la lente di ingrandimento sui singoli comuni il discorso si complica. In generale si può dire che, anche in questo caso, i picchi di mortalità si trovano a ridosso delle due ondate. Ma in modo diverso. Ci sono interi comuni che sono rimasti quasi del tutto puliti nella prima parte dell'anno e hanno patito di più nella seconda. Altri che si sono comportati in modo diverso.

EFFETTO CASE DI RIPOSO A influire sul dato anche la presenza delle case di riposo, dove si è registrato il più alto numero di vittime, avendo come ospiti le persone più fragili e delicate. Non è un caso se il Comune che ha sofferto di più è stato Pedavena dove era scoppiato un grande focolaio in rsa. Qui ci sono stati 101 morti contro la media di 65 degli anni 2015-19 (+36%). Seguono, appena dietro, Borgo Valbelluna (+35%), Belluno (+25%), Santa Giustina (+22%), Cortina d'Ampezzo (+18%). Ingrandiamo ancora di più la cartina per soffermarci sul capoluogo. A inizio anno l'ufficio Anagrafe ha evidenziato come, nel 2020, Belluno avesse registrato 197 morti in più rispetto alla media degli anni precedenti. Le vittime residenti nel capoluogo sono state 995 contro le 797,2 del periodo 2015-19. Si può anche entrare nello specifico, ma il risultato non cambia. L'unico anno che si avvicina di più al 2020, per numero di vittime, è il 2017: sono state 837. Ben 158 in meno. Il dato più interessante, visto il momento storico, caratterizzato dall'emergenza epidemiologica per covid-19, è quello relativo ai morti nelle case di riposo e in ospedale. Che, purtroppo, risulta essere anche il più inquinato. Nel senso che è l'unico dato che comprende anche le persone non residenti nel capoluogo. Nel 2020 sono morti 786 pazienti degli ospedali e ospiti delle rsa. Mentre la media degli anni precedenti si ferma a 595,8 (190,2 in meno).

