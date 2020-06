Montagna: 10 regole per le passeggiate in sicurezza Cosa fare e cosa no

Passeggiare in montagna oltre che spettacolare è diventato, in questi mesi di restrizioni dovute al Covid, una valvola di sfogo. E adesso che c'è il via libera, nel rispetto delle regole, le cose miglioreranno.



Gli esperti hanno così dettato un vademecum con le dieci regole comportamentali alle quali gli appassionati di montagna dovranno attenersi per un ritorno alla frequentare i rifugi, all'insegna del rispetto di sé e degli altri, della responsabilità, dell'educazione e della correttezza. Il Club alpino italiano ha elaborato, mentre si attendono regole e protocolli, il Piano rifugio sicuro.

Regole in montagna: cosa non fare mai Di seguito le dieci regole di comportamento: prenotare il pernottamento in rifugio, quest'anno è obbligatorio! Prima di iniziare l'escursione, assicurarsi di essere in buona salute! Attendere all'esterno del rifugio le indicazioni del gestore! Consumare - meteo permettendo - bevande, caffè, torte e pasti veloci all'esterno del rifugio! Lasciare lo zaino e l'attrezzatura tecnica dove appositamente predisposto dal gestore! Assicurarsi di avere a disposizione mascherina, guanti e igienizzante a base alcolica, utilizzandoli quando si entra nel rifugio e comunque sempre quando non si può rispettare la distanza di sicurezza! Portare con sè il sacco lenzuolo o il sacco a pelo per pernottare al rifugio! Lavarsi spesso le mani, utilizzando asciugamani personali! Ricordare che il gestore può sottoporre al controllo della temperatura e che, se la trova superiore a 37,5 gradi, può vietare l'ingresso al rifugio! Riportare i dispositivi individuali di protezione usati ed i rifiuti a valle.





«Responsabilità, autoregolamentazione e prudenza devono ispirare, ancora di più nell'attuale situazione, ogni frequentatore della montagna - ha puntualizzato e messo in chiaro il presidente generale del Cai Vincenzo Torti -. Il rispetto delle raccomandazioni per la corretta frequentazione dei rifugi potrà evitare il ritorno a una chiusura delle Terre alte e a una limitazione delle possibilità di frequentarle». Le regole ci sono adesso basta seguirle. © RIPRODUZIONE RISERVATA