Escursione con il suo cane al Picco Ivigna: ragazza di 26 anni trovata morta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZANO - Tragedia in montagna: era caduta nella zona died è stata trovata morta. La vittima è una 26enne altoatesina di Ultimo, M.K., grande appassionata di montagna.La giovane era partita nel pomeriggio per un'escursione assieme al suo cane. Non vedendola rincasare, il padre, la sera, ha avvisato i soccorsi. I ricercatori hanno setacciato la zona e all'1.30 hanno ritrovato il corpo senza vita della ragazza.Hanno partecipato all'azione il Soccorso Alpino, la Croce Bianca, i Carabinieri ed è intervenuto anche l