MONFALCONE - Affonda un barca nel canale: i sommozzatori si tuffano in acqua per riportarla in superficie. Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 10 ottobre, la sala operativa del comando Vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto una segnalazione per una piccola imbarcazione a motore affondata all’ormeggio presso il canale Locovaz a Monfalcone. Immediatamente è stata inviata la squadra del distaccamento di Monfalcone che dopo un primo sopralluogo ha richiesto l’intervento del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico dei Vigili del fuoco di Trieste.

Giunti sul posto i sommozzatori, al fine di scongiurare l’inquinamento delle acque dato dal possibile sversamento di carburante e olii contenuti all’interno del motore del natante, hanno deciso di riportare a galla l’imbarcazione. Due sommozzatori si sono immersi e hanno agganciato al natante gli appositi palloni di sollevamento che una volta gonfiati con l’aria compressa hanno riportato in superficie l’imbarcazione, successivamente hanno provveduto a svuotare il natante dall’acqua utilizzando un’elettropompa.