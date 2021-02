Mondiali di sci di Cortina 2021, la magia del Carnevale di Venezia alla cerimonia d'apertura

Con il Veneto in zona gialla da oggi - 1. febbraio - e il Carnevale di Venezia annullato a causa della pandemia, tutta la magia della tradizionale kermesse di maschere si trasferisce in alta quota, per la 46. edizione dei Campionati mondiali di Sci Alpino, attesi dall’8 al 21 febbraio prossimi nella Conca d’Ampezzo. Sarà proprio la sua aria festosa, infatti, a invadere le strade della “Regina delle Dolomiti” per la cerimonia di apertura delle gare che si disputeranno sulle sue piste.

In particolare, l’apertura, per volontà di Fondazione Cortina 2021, è stata affidata a una speciale edizione del Carnevale di Venezia interpretata dal genio creativo di Antonia Sautter, la celebre stilista e ideatrice dell’ambitissimo evento di richiamo internazionale “Il Ballo del Doge”. Protagonista dell’appuntamento in programma il 7 febbraio dalle ore 18 (visibile in diretta su Rai2), sarà l’immancabile parata, che prenderà vita a suon di sontuosi abiti storici e allegorici realizzati artigianalmente nell’atelier di piazza San Marco.

L’omaggio simbolico della città sul mare alla “Regina delle Dolomiti” culminerà quando entrerà in scena, accompagnata da Nettuno, Venezia “Regina del Mare”. A vestirne i panni sarà l’attrice Beatrice Schiaffino, che farà brillare in tutta la sua luce l’abito-scultura dalle tinte lagunari, che aveva già indossato in occasione dell’ultima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica a Venezia. Cortina, invece, verrà rappresentata dalla campionessa olimpica di sci alpino, Tina Maze.

L’atleta slovena sfoggerà un abito-scultura creato ad hoc da Sautter, che spiega: «È un costume studiato nei diversi volumi per dare sostanza alle varie sfaccettature della “Regina delle Dolomiti”, con un gioco di lunghe strisce verticali di marabù che corre per tutta la lunghezza dell’abito, a ricordare le discese ardite delle competizioni. O ancora, la corsa orizzontale e parallela di fiocchi di neve e margherite di lana bianca, un delicato accenno al susseguirsi delle stagioni, dal bianco ghiaccio dell’inverno fino al verde dorato dell’estate, quando Cortina si tinge di colorate sfumature riprese dai riccioli merlettati del corpetto», conclude la designer.

Per la parata storico-allegorica Sautter ha pensato a diversi quadri coreografici. Il momento di spettacolo è l’occasione per celebrare i 1.600 anni di arte e storia che Venezia compirà il prossimo 25 marzo. «Il Carnevale di Venezia è un’esplosione di vitalità, un inno alla gioia, un messaggio di festosa speranza più che mai attuale in questo periodo così complicato e sfidante per tutto il mondo», precisa Sautter.

I protagonisti chiamati a esserne ambasciatori sono i veneziani della Golden Age, con Il Doge e la Regina di Cipro Caterina Cornaro, la Corte dei Dignitari della Serenissima, il mercante e viaggiatore Marco Polo e la cortigiana Veronica Franco. Tra loro, a rubare la scena sul finale, risplenderanno più che mai le due Regine del Mare e delle Dolomiti, mentre indugiano in saluti regali prima di accomiatarsi e dare il via alle gare.

