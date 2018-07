#maltempo. In corso una riunione urgente della @dpcpat1 per i nubifragi che stanno interessando gran parte del #Trentino. La situazione più grave, come si può vedere dal video, a #Moena pic.twitter.com/jA6gBTxXNf — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) 3 luglio 2018

TRENTO - Il Trentino in ginocchio e sotto l'acqua. Violenti nubifragi, con alcune grandinate, ci sono state questo pomeriggio in gran parte della provincia, con allagamenti e smottamenti.La situazione più critica è nelle valli di Fiemme e Fassa. A Moena, dove c'è stata una forte grandinata, le strade del paese si sono trasformate in torrenti e si sono verificate alcune piccole frane.Nessuna persona è rimasta ferita. La situazione è monitorata dalla