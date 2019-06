Finale Miss Alpe Adria, Morena, Carolina e Sevmi sfilano per la fascia

In concorso di miss Alpe Adria International alla fase finale: coinvolge l'Italia con le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, e poi Croazia, Slovenia, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Proprio in quest'ultimo Stato, da giovedì scorso all'hotel Orchidea, si sta svolgendo la finalissima internazionale.



Il nostro team è formato da: padovana Sevmi Fernando, 19 anni di Villanova di Camposampiero, nata in Italia da genitori dello Sri Lanka; la veneziana Morena Montin, 21 anni di Mestre, e la goriziana Carolina Parmesani, 16 anni di San Michele del Carso.



Giorni di sfilate, studio delle coreografie, set fotografici, conoscenza del paese ospitante, e molto altro, in attesa della gran serata di sabato dove dopo un grande show ospitato a teatro, la berlinese venticinquenne Tatjana Genrich cederà la corona.

