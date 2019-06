Minoranza di lingua tedesca in regione, via libera al bando da 200.000 euro

UDINE - È stata approvata, in via preliminare, dalla Giunta regionale e su proposta dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, la bozza del bando per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia del valore di 200 mila euro. L'approvazione definitiva avverrà con successiva deliberazione, a seguito del parere della commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia. «Le comunità linguistiche presenti sul territorio regionale rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità - ha commentato Roberti -; valore che va sostenuto non nell'ottica della conservazione, ma della valorizzazione. Non devono mancare mai, quindi, interventi in tal senso. Se oggi approviamo in via preliminare il bando siamo già al lavoro per far partire lo sportello regionale e per creare la Comunità linguistica tedesca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA