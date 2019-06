TRIESTE - Un gruppo di 18 migranti è stato rintracciato questa mattina, sabato 22, dagli agenti della polizia di frontiera a San Dorligo della Valle, vicino al confine con la Slovenia. I migranti sono stati accompagnati al centro di fotosegnalamento della Caserma di Fernetti. Venerdì mattina polizia e carabinieri avevano individuato a Trieste e nel comune di San Dorligo della Valle oltre 100 migranti, provenienti per lo più dal Pakistan, mentre camminavano in piccoli gruppetti vicino a zone boschive. Quasi tutti hanno richiesto la protezione internazionale.



CONTROLLI E SCHENGEN. Dal 1 luglio intanto prenderanno il via i controlli congiunti ai confini con la Slovenia. Lo ha annunciato il governatore del Friuli, Massimiliano Fedriga dopo un confronto con il Consolato generale di Slovenia. «Sono estremamente preoccupato per quanto sta accadendo al confine italo-sloveno - commenta Fedriga - Malgrado l'enorme sforzo del Governo la situazione non può risolversi se tutti i Paesi coinvolti non offrono il loro contributo». Inoltre, ha aggiunto Fedriga se le criticità lungo la rotta balcanica non dovessero essere superate in breve tempo, il Friuli «valuterà di richiedere al Governo la sospensione del trattato di Schengen».





