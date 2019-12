Migranti, accoglienza negata, il Tar: il Decreto ​sicurezza di Salvini non è retroattivo

Il Tar del Veneto accoglie il ricorso di un migrante e stabilisce che: il Decreto sicurezza non può essere applicato retroattivamente ai migranti che si siano già visti riconoscere il diritto ad accedere al sistema di accoglienza (l'ex Sprar), ed essi mantengono per questo il posto nelle strutture indicate.

Lo ha stabilito una pronuncia del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, accogliendo il ricorso di un migrante. L'uomo aveva ottenuto la protezione umanitaria prima del 5 ottobre 2018 - quando entrò in vigore il primo Decreto sicurezza voluto dall'ex ministro Matteo Salvini - e si era visto però negare l'accesso all'accoglienza in una struttura Sprar. Il Tar Veneto ha nella sostanza applicato quanto stabilito da una sentenza della Cassazione (13 novembre 2019) che aveva sancito l'irretroattività del decreto nel caso in cui avesse «eliso un beneficio» collegato al riconoscimento della protezione umanitaria, ottenuta prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

