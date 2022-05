In arrivo migliaia di Tir dall'Est Europa, bollino rosso sulle autostrade del Nordest

Giornata da bollino rosso domani, martedì 3 maggio, sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete. La concessionaria prevede, infatti, il transito di numerosi autoarticolati dalla Slovenia dove in questi due giorni – 1 e 2 maggio – si celebrava la Festa del Lavoro e quindi vigeva il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. A questo si aggiunge il fatto che - come ogni martedì - è previsto l’arrivo di Tir dai Paesi del Centro Est Europa. Pertanto, il traffico sarà particolarmente intenso nella tratta autostradale della A4 in direzione Venezia fin dalle prime ore del mattino.